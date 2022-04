Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 26 aprile 2022

Stasera, 26 aprile 2022, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. In puntata si parlerà di economia, analizzata in particolare attraverso un’inchiesta sul gas, sui problemi legati al suo reperimento e sulle conseguenze della carenza di materia prima, con le storie di imprenditori che vivono situazioni di difficoltà.

Sempre sul tema, dal territorio del Sannio, in Campania, le immagini di uno dei più grandi giacimenti di petrolio d’Italia, probabilmente d’Europa, fermo però da un paio di anni per mancanza di autorizzazioni. Nel corso della serata anche un focus sui settemila esercizi commerciali chiusi a causa dei due anni di pandemia.

Sul fronte russo – ucraino ci si porrà l’interrogativo se l’Europa stia o meno facendo i propri interessi, per spiegare l’assenza di un ruolo specifico nel conflitto. Si tornerà, inoltre, a parlare delle occupazioni abusive di case. Infine, le testimonianze inedite di alcune vittime degli “orchi impuniti”, pedofili che, nonostante siano già stati condannati, continuano a delinquere.

Ricordiamo che Fuori dal Coro è visibile anche in streaming: durante la diretta a questo link, mentre, terminata la puntata, a quest’altro link.