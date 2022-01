Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 25 gennaio 2022

Stasera, 25 gennaio 2022, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. In puntata sarà dedicato ampio spazio a tutti gli ultimi aggiornamenti sull’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, tra operazioni di voto e retroscena.

Con nuovi documenti proseguirà l’inchiesta, partita la scorsa settimana, sull’Ospedale Galeazzi di Milano, dove sono stati rinviati o annullati alcuni interventi per i pazienti non in possesso del super green pass, decisione che ha portato la direzione generale Welfare della Regione Lombardia ad avviare un’ispezione interna all’Istituto per raccogliere informazioni.

Come di consueto, con aggiornamenti e nuovi casi, si parlerà delle occupazioni abusive di case private, situazione che mette in difficoltà i proprietari delle abitazioni che non riescono a rientrare in possesso degli immobili nonostante gli sfratti esecutivi in essere. Infine, un’analisi sull’aumento dei casi di violenza che hanno come protagonisti i giovani e che stanno coinvolgendo sia il centro città che le periferie italiane.

