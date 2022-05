Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 24 maggio 2022

Stasera, 24 maggio 2022, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Si tratta dell’ultimo appuntamento stagionale. Ampio spazio sarà dedicato al cavallo di battaglia della trasmissione, i ladri di case, con tutte le inchieste sugli inquilini che, nonostante abbiano uno sfratto esecutivo in essere, restano a vivere per anni nelle case a spese dei proprietari abbandonati dalle istituzioni. Sempre sul tema, focus sulla sentenza di Brescia dove è stato stabilito che occupare una seconda casa non è violazione di domicilio.

Nel corso della serata si parlerà anche di sanità, dopo gli allarmi lanciati da alcuni virologi sul tema vaiolo delle scimmie e il nuovo business dei vaccini. Infine, un’inchiesta sui medici sospesi nonostante abbiano salvato la vita a molti malati di Covid-19.

