Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 23 febbraio 2021

Stasera, 23 febbraio 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata: l’analisi politica dei primi passi mossi dal Governo Draghi; tante testimonianze di cittadini che chiedono aiuti economici, comunicazioni chiare e la possibilità di essere vaccinati. Ospite di punta sarà Rocco Casalino, il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte.

Nel corso delle oltre tre ore di diretta, tante le inchieste della trasmissione: dall’indagine sulle mascherine per cui risultano 8 indagati dalla Procura di Roma per provvigioni d’oro, passando per i casi sempre più frequenti di occupazioni abusive di case private, con i proprietari incapaci di rientrare in possesso delle proprie abitazioni, fino all’ombra di un mercato parallelo dei vaccini. E ancora, un’ampia pagina verrà dedicata a nuovi documenti esclusivi sulla vicenda dell’Air Force Renzi, l’Airbus voluto dall’ex premier mai utilizzato e custodito in un hangar di Fiumicino e costato ben 168 milioni di euro.

Tra gli ospiti anche: Paolo Del Debbio, Francesco Vecchi e Vittorio Feltri. Ricordiamo che Fuori dal Coro è visibile anche in streaming: durante la diretta a questo link, mentre, terminata la puntata, a quest’altro link.