Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 21 marzo 2023

Stasera, 21 marzo 2023, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata odierna il tema delle città in mano ad abusivi e violenti, con documenti inediti che dimostrano come i movimenti illegali di occupazione delle case a Roma riescano ad agire sulle istituzioni.

Continua inoltre l’inchiesta del programma sugli effetti avversi dei vaccini, con nuovi documenti esclusivi dell’Aifa. Un focus su chi fa affari con l’immigrazione, tra i quali chi produce documenti falsi per i clandestini. Inoltre, si parlerà del consueto cavallo di battaglia della trasmissione: i ladri di case.

Infine, un approfondimento sul cibo italiano che rischia di finire sotto attacco da parte dell’Ue, con le nuove norme che potrebbero mandare in crisi l’agricoltura italiana.

Fuori dal Coro in streaming

Ricordiamo che Fuori dal Coro è visibile anche in streaming: durante la diretta a questo link, mentre, terminata la puntata, a quest’altro link.