Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 20 ottobre 2020

Stasera, 20 ottobre, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della serata sarà dedicato ampio spazio dedica ampio spazio alla gestione della nuova ondata di contagi da Coronavirus: siamo davvero pronti o si poteva e doveva fare di più? Le misure varate con l’ultimo Dpcm riusciranno a invertire la tendenza? Si cercherà di rispondere a queste e molte altre domande con il contributo del virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi di Milano, con il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e con una nuova inchiesta sulla corsa ai vaccini.

Grande attenzione anche per la crisi economica: se da un lato il Governo ha fermato l’invio delle cartelle esattoriali, il fisco non conosce battute d’arresto. Le telecamere della trasmissione sono andate all’Agenzia dell’Entrate in cerca di risposte. Anche questa settimana, nuovi documenti e ampi approfondimenti sui temi più cari ai cittadini: dai rincari e gli sprechi nelle bollette dell’acqua, con aumenti che toccano il 75%, fino alla problematica gestione dei migranti e dei centri d’accoglienza, che rischiano di diventare focolai in questa difficile fase di convivenza con il virus.

Tra gli altri ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della puntata: Vittorio Feltri, il giornalista Nicola Porro, il giornalista Paolo Del Debbio, la cantante Orietta Berti e la showgirl Hoara Borselli.