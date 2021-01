Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 19 gennaio 2021

Stasera, 19 gennaio 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata un intervista alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, a poche ore dal risultato del voto in Senato sulla fiducia al governo Conte. Come si risolverà la crisi di Governo e chi gestirà gli aspetti economici e sanitari dell’emergenza Covid-19 nei prossimi mesi? Questi saranno i temi principali che si dipaneranno lungo le oltre tre ore di diretta.

Ampio spazio, come di consueto, sarà dedicato alla crisi economica e alle proteste dei ristoratori che lo scorso 15 gennaio hanno lanciato l’iniziativa “Io Apro 1501” contro le nuove restrizioni del governo e i ristori insufficienti.

Proseguendo, con il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, il focus si sposterà sulla gestione dell’emergenza sanitaria, con nuovi approfondimenti sulle inchieste del programma, dagli appalti delle siringhe, al piano pandemico mai aggiornato, agli errori rispetto all’approvvigionamento dei vaccini anti-Covid-19 e alle falle del piano vaccinale nazionale.

Inoltre la trasmissione cercherà di fare luce su 30 morti sospette di pazienti Covid-19, ricoverati tra settembre e novembre 2020 in tende e container all’Ospedale Moscati di Taranto. La Regione Puglia era impreparata all’ondata pandemica? Perché ricoverare i pazienti in tende e container? Quali problemi ci sono stati e di cui ha parlato il presidente del 118 Mario Balzanelli che, dopo aver rilasciato l’intervista, ha chiesto di avere le immagini e di non concederne i diritti?

Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della puntata: Nicola Porro, Vittorio Feltri, Iva Zanicchi e Vittorio Sgarbi.