Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 18 ottobre 2022

Stasera, 18 ottobre 2022, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Un viaggio nell’Italia in crisi a causa del caro energia, con commenti di imprenditori e famiglie in difficoltà, sarà al centro del nuovo appuntamento il programma. Focus, inoltre, sul tema della transizione ecologica.

Nel corso della serata, un approfondimento sulla quarta dose di vaccino per i guariti da Covid-19, sulla cui necessità emergono posizioni differenti. Infine, tutti gli aggiornamenti sulle occupazioni abusive di case.

Fuori dal Coro in streaming

Ricordiamo che Fuori dal Coro è visibile anche in streaming: durante la diretta a questo link, mentre, terminata la puntata, a quest’altro link.