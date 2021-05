Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 18 maggio 2021

Stasera, 18 maggio 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Tra gli argomenti previsti, ancora l’inchiesta sulle occupazioni abusive di case private. Grazie all’aiuto della trasmissione, alcuni proprietari sono riusciti a rientrare in possesso delle proprie abitazioni, mentre molti ancora si trovano in seria difficoltà, arrivando a subire persino minacce da parte degli inquilini morosi.

Prosegue poi l’inchiesta su Reithera, il vaccino italiano contro il Covid-19 che negli scorsi giorni ha subito una forte battuta d’arresto a causa della mancata registrazione da parte della Corte del Conti del decreto per la sua produzione, motivo per il quale l’azienda biotech rischia ora di non ricevere i fondi da Invitalia. Cosa succederà ora? La sperimentazione continuerà o si deciderà di investire in nuovi vaccini?

E ancora, un approfondimento sull’emergenza sbarchi e sul fallimento delle politiche europee di redistribuzione dei migranti. Complice il bel tempo e il mare calmo, sono ripresi in misura massiccia gli arrivi sulle coste italiane, con grandi difficoltà nella gestione della situazione sanitaria e una forte spaccatura all’interno della maggioranza sulle differenti visioni di Lega e Partito Democratico. Quale sarà la politica che perseguirà il Governo Draghi? Infine, gli ultimi aggiornamenti sul caso Ciro Grillo.

Tra gli ospiti anche: Katia Ricciarelli, Francesco Facchinetti e Vittorio Feltri. Ricordiamo che Fuori dal Coro è visibile anche in streaming: durante la diretta a questo link, mentre, terminata la puntata, a quest’altro link.