Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 11 ottobre 2022

Stasera, 11 ottobre 2022, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Nel corso della serata saranno affrontati in particolare i temi dell’emergenza energetica e il conseguente caro bollette.

Con un reportage dalla Germania, ampio spazio sarà dedicato a un confronto tra la situazione italiana e quella degli altri Paesi europei, dove i governi hanno stanziato ingenti fondi per aiutare le aziende a fronteggiare la crisi. A corredare l’inchiesta, le testimonianze di imprenditori italiani che chiedono interventi rapidi e consistenti per poter rimanere competitivi sul mercato.

Nel corso della serata, un approfondimento anche sul caro vita, sull’operato del Garante per la sorveglianza dei prezzi – noto come Mister Prezzi -, una figura che dovrebbe frenare le speculazioni e sulla piaga del lavoro sottopagato. E ancora, un viaggio da Nord a Sud per un’inchiesta sulla mancanza di sicurezza nelle città italiane, soprattutto di notte, in particolare nella metropolitana milanese e a Ostia, dove si è festeggiato con fuochi di artificio la scarcerazione Roberto Spada, noto come il “boss della testata”. Come sempre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sulle occupazioni abusive di case.

Fuori dal Coro in streaming

Ricordiamo che Fuori dal Coro è visibile anche in streaming: durante la diretta a questo link, mentre, terminata la puntata, a quest’altro link.