Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 10 novembre 2020

Stasera, 10 novembre, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della serata, l’evoluzione della curva epidemiologica e sanitaria nel Paese e le nuove restrizioni per contenere l’ondata dei contagi da Coronavirus.

Ampio spazio sarà dedicato alla crisi economica che sta colpendo l’Italia, in particolare le attività commerciali chiuse o limitate dal recente Dpcm e alle conseguenze sulla filiera del Made in Italy. Focus anche sul tema dell’immigrazione, con la difficile gestione di sbarchi e dislocazione dei migranti sul territorio nazionale, e sul ritorno del terrorismo islamico in Europa. La trasmissione, inoltre, prosegue la sua inchiesta sull’origine della pandemia e sulla situazione attuale in Cina, che sembra aver battuto l’epidemia e appare in netta ripresa economica a scapito dell’Europa.

Inoltre, con il contributo dell’infettivologo Matteo Bassetti, del primario di oncoematologia all’ospedale di Piacenza Luigi Cavanna e del primario di Malattie Infettive all’ospedale universitario “Maggiore della Carità” di Novara Pierluigi Garavelli, si analizzeranno inoltre le cure a disposizione contro il Covid-19 e la loro efficacia terapeutica.

Saranno ospiti del programma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana. Tra gli altri ospiti che accompagneranno Giordano nel corso della puntata: Vittorio Feltri, Rita Dalla Chiesa e Paolo Del Debbio.