Funerali Regina Elisabetta II: le dirette tv

Oggi, lunedì 19 settembre 2022, si celebreranno i Funerali della Regina Elisabetta II, un evento storico che vedrà tutto il mondo riunito per l’ultimo saluto all’amata sovrana. In tutto il mondo le tv seguiranno la diretta, prevista a partire dalle ore 12 italiane (ore 11 locali).

Per quanto riguarda le tv italiane, sono previste svariate dirette e speciali. Rai1 partirà alle 10.30 con uno Speciale Tg1 dal titolo Elisabetta II, l’addio, che durerà fino alle 15.00 (salvo una breve interruzione per il Tg1 delle 13.30). Il programma sarà visibile anche in streaming a questo link.

Su Canale5, a partire dalle ore 11.00, Verissimo in collaborazione con TG5 presenterà: The Queen – Addio alla Regina. Dallo studio di Verissimo, Silvia Toffanin seguirà in diretta i solenni funerali di Stato di Elisabetta II con molti ospiti: in collegamento da Londra ci saranno gli inviati Elena Guarnieri, Dario Maltese e Federico Gatti e in studio a Milano Cesara Buonamici, Francesco Rutelli e Antonio Caprarica. Il programma sarà visibile anche in streaming a questo link.

Anche Real Time seguirà in diretta integrale da Londra, dalle 10.00 alle 18.00, le celebrazioni dei funerali della Regina Elisabetta II. La diretta sarà accompagnata dal commento degli esperti di Casa Windsor Francesco Vicario, giornalista di Gente, Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica, e Federica Brunini, scrittrice e direttore di The Good Life Italia. Questo programma sarà visibile anche in streaming su Discovery+.

Dopo la chiusura della camera ardente e il rintocco del Big Ben, che suonerà una sola volta, la Regina Elisabetta II verrà trasferita dalla House of Parliament fino all’Abbazia di Westminster, seguita a piedi dai figli, dagli altri membri della Famiglia Reale e dal corpo militare. Seguirà l’arrivo degli ospiti in abbazia e la celebrazione della funzione religiosa. A rito concluso, la Regina verrà trasportata lungo il viale The Mall verso Wellington Arch per poi raggiungere Windsor, dove avverrà la cerimonia di inumazione.