Funerale Papa Benedetto XVI in tv, dove vederlo

Dopo tre giorni di esposizione della salma nella Basilica Vaticana, oggi, giovedì 5 gennaio 2023, in San Pietro si tengono i funerali di Papa Benedetto XVI, il Papa emerito venuto a mancare sabato 31 dicembre 2022.

La notizia della scomparsa di Joseph Ratzinger ha destato tristezza in ogni angolo del mondo, con numerosi leader politici e non solo che in questi giorni lo hanno voluto ricordare. E alla cerimonia funebre sono attesi, oltre a migliaia di fedeli, anche Capi di Stato provenienti da numerosi Paesi.

Ma come seguire in tv e streaming i funerali di Papa Benedetto XVI? Tutte le tv italiane dedicano, questa mattina, ampi spazi in diretta alla cerimonia, presieduta da Papa Francesco e celebrata dal cardinale Giovan Battista Re. Scopriamo, quindi, come seguire la cerimonia in tv.

RAI:

Speciale Tg1 a partire dalle 08:30, fino alle 12:00, anche in streaming su RaiPlay. La cerimonia è seguita anche da Rai News 24;

MEDIASET

Speciale Mattino Cinque News su Canale 5, dalle 08:30 alle 13:00, anche in streaming su Mediaset Infinity. La cerimonia è seguita anche da TgCom24, che trasmette le stesse immagini di Canale 5;

LA 7

Dopo Omnibus, dedicato anch’esso alla morte di Papa Benedetto XVI, Speciale TG La7, dalle 09:15, anche in streaming sul sito ufficiale de La 7;

SKY TG24

Speciale dalle 09:30, anche in streaming sul sito ufficiale di Sky Tg24 e su NOW.