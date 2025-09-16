Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, 16 settembre 2025, prenderà il via il nuovo programma Freeze – Chi sta fermo vince!, in onda ogni martedì in prima serata su Rai2. Si tratta di uno show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales, prodotto dalla direzione Rai Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Fremantle ed è l’adattamento italiano dell’omonimo format giapponese creato dagli stessi ideatori di LOL – Chi ride è fuori.

Freeze: come funziona?

Il meccanismo è tanto semplice quanto imprevedibile: otto celebrità chiuse in una stanza si sfidano a restare immobili, qualunque cosa accada. I concorrenti, divisi in due squadre, dovranno tentare di rimanere impassibili di fronte alle più svariate provocazioni: niente sorrisi, niente reazioni, nessun movimento. A metterli alla prova, una serie di situazioni e provocazioni pensate per testare il loro sangue freddo.

A giudicare la loro imperturbabilità sarà il “Grande Freezer”, ossia gli “arbitri” Mara Maionchi, Ubaldo Pantani (con le sue imperdibili imitazioni) e una guest star diversa ogni puntata. Al termine di ogni manche, gli arbitri assegneranno un punteggio valutando ogni minimo movimento compiuto dai concorrenti. Solo una squadra accederà al round finale che decreterà il vincitore assoluto di Freeze.

Freeze: ospiti prima puntata

Nella prima puntata di Freeze si confronteranno in una gara di resistenza tutt’altro che semplice: Francesco Arienzo, Herbert Ballerina, Paola di Benedetto, Nathalie Guetta, Enzo Miccio, Francesco Paolantoni, Sabrina Salerno ed Ema Stokholma.

Freeze: quante puntate sono?

Freeze – Chi sta fermo vince! andrà in onda il martedì su Rai2 per sei settimane, dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli.

