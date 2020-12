Freedom – Oltre il confine su Italia 1, la puntata del 4 dicembre 2020

Tredicesimo appuntamento per Roberto Giacobbo e Freedom-Oltre il confine: il programma di divulgazione che debuttò su Rete 4 si è spostato su Italia 1, per quindici puntate alla ricerca di misteri e con reportage dedicati a Storia, scienza e tecnologia.

Alla guida Roberto Giacobbo, affiancato in questa edizione da Robbo, il suo gemello virtuale, in grado di raggiungere luoghi virtuali e reali, dove le telecamere tradizionali non possono arrivare. Tramite il Freedom-Track ed una carovana di auto, van, furgoni, camper, sono stati raggiunti i luoghi più interessanti dell’Italia e del mondo.

Freedom, tredicesima puntata

Nella tredicesima puntata, ci si chiede se l’Eldorado è solo una leggenda o esiste davvero. Negli Stati Uniti, in Nevada, c’è un luogo con questo nome: qui, un tempo, sorgeva un ricco giacimento d’oro, attorno al quale si scatenarono faide e regolamenti di conti tra gli uomini senza legge del selvaggio west. Giacobbo entra in una miniera abbandonata infestata da serpenti a sonagli, per rivivere il tempo perduto della febbre dell’oro.

Siamo soli nell’universo? Esiste vita al di fuori del nostro Pianeta? La scienza cerca risposte e si affida a strumenti sempre più sofisticati: come l’SRT, il più grande radio-telescopio a livello europeo. Si trova in Sardegna e presto inizierà a puntare la parabola verso alcuni pianeti della nostra galassia, alla ricerca di segnali artificiali.

Uomini dell’antichità hanno impiegato grandi risorse ed energie, nella realizzazione di mura ciclopiche: le telecamere di Freedom viaggiano tra Egitto, Perù e centro Italia, alla scoperta di tracce di pietra e il loro legame con le stelle.

Sin dagli albori della civiltà, l’uomo ha immaginato l’ultraterreno. Ma al di là dei miti e delle credenze religiose, ci sono prove o indizi dell’esistenza dell’Aldilà?

I reportage sono stati realizzati con strumenti di ultima generazione: macchine da presa con lenti cinematografiche; microcamere; fotocamere leggere; action cam; nove telecamere UHD -con la novità rappresentata da quella montata sul Mini-Freedom-Track-, al lavoro in simultanea con droni di ultimissima generazione, cui si aggiungono uso di AR, scanner 3D, laser, modelli a nuvole di punti.

Freedom è anche inclusione grazie alle grafiche Easy Reading, un font ad alta leggibilità per aiutare la lettura dei dislessici (oltre 700 milioni nel mondo), quale forma di attenzione e rispetto verso gli spettatori, in particolare i più giovani che vivono questa peculiarità.

Freedom, streaming

E’ possibile vedere Freedom-Oltre il confine in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.