Freedom – Oltre il confine su Italia 1, la puntata del 30 ottobre 2020

Ottavo appuntamento per Roberto Giacobbo e Freedom-Oltre il confine: il programma di divulgazione che debuttò su Rete 4 si è spostato su Italia 1, per dodici puntate alla ricerca di misteri e con reportage dedicati a Storia, scienza e tecnologia.

Alla guida Roberto Giacobbo, affiancato in questa edizione da Robbo, il suo gemello virtuale, in grado di raggiungere luoghi virtuali e reali, dove le telecamere tradizionali non possono arrivare. Tramite il Freedom-Track ed una carovana di auto, van, furgoni, camper, sono stati raggiunti i luoghi più interessanti dell’Italia e del mondo.

Freedom, ottava puntata

Nell’ottava puntata, in Irlanda, Giacobbo svela la storia del Purgatorio di San Patrizio, antico luogo di culto e meta di pellegrinaggi sulla Station Island, isolotto del lago Lough Derg, nella contea di Donegal. E, in Italia, quella del Pozzo di San Patrizio, ad Orvieto.

A Torino, le telecamere di Freedom si addentrano nei sotterranei del Palazzo Reale e dà conto delle ultime scoperte sulla Sacra Sindone. Da Bagni di Lucca, nuove curiosità dal Museo dell’impossibile e, da Abido (Arabet el Madfuneh), una delle più antiche città dell’Alto Egitto, oggetti e storie incredibili.

Infine, da Castel del Monte, in Puglia, i misteri della fortezza del XIII secolo fatta costruire dall’imperatore del Sacro Romano Impero Federico II e, dal 1996, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

I reportage sono stati realizzati con strumenti di ultima generazione: macchine da presa con lenti cinematografiche; microcamere; fotocamere leggere; action cam; nove telecamere UHD -con la novità rappresentata da quella montata sul Mini-Freedom-Track-, al lavoro in simultanea con droni di ultimissima generazione, cui si aggiungono uso di AR, scanner 3D, laser, modelli a nuvole di punti.

Freedom è anche inclusione grazie alle grafiche Easy Reading, un font ad alta leggibilità per aiutare la lettura dei dislessici (oltre 700 milioni nel mondo), quale forma di attenzione e rispetto verso gli spettatori, in particolare i più giovani che vivono questa peculiarità.

Freedom, streaming

