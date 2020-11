Freedom – Oltre il confine su Italia 1, la puntata del 13 novembre 2020

Decimo appuntamento per Roberto Giacobbo e Freedom-Oltre il confine: il programma di divulgazione che debuttò su Rete 4 si è spostato su Italia 1, per dodici puntate alla ricerca di misteri e con reportage dedicati a Storia, scienza e tecnologia.

Alla guida Roberto Giacobbo, affiancato in questa edizione da Robbo, il suo gemello virtuale, in grado di raggiungere luoghi virtuali e reali, dove le telecamere tradizionali non possono arrivare. Tramite il Freedom-Track ed una carovana di auto, van, furgoni, camper, sono stati raggiunti i luoghi più interessanti dell’Italia e del mondo.

Nella decima puntata, ci si chiederà se sia possibile che un uomo vissuto nel ‘500 sia riuscito a predire quanto sarebbe accaduto nei secoli successivi fino ai giorni nostri? Freedom si è recato in Francia, a Salon de Provence, nel paese di Nostradamus, per rispondere a questa domanda.

Cosa nascosero i Nazisti sotto il lago di Garda? Le telecamere del programma entreranno in un tunnel utilizzato per sviluppare alcune armi sperimentali e capire cosa è possibile ricostruire oggi degli eventi che avrebbero potuto ribaltare gli esiti della Seconda Guerra Mondiale.

Le telecamere di Freedom si tufferanno anche nei mari italiani, alla scoperta di meraviglie sommerse. Tra queste un relitto affondato a largo di Trapani, che trasportava un carico di libri molto particolare.

Roberto Giacobbo tornerà nella splendida Verona per raccontare alcune novità legate ai Templari. Possibile che uno dei loro Gran Maestri sia sepolto a Verona? Ed è possibile che le origini di questo ordine cavalleresco siano molto più vicine a noi di quanto si creda?

I reportage sono stati realizzati con strumenti di ultima generazione: macchine da presa con lenti cinematografiche; microcamere; fotocamere leggere; action cam; nove telecamere UHD -con la novità rappresentata da quella montata sul Mini-Freedom-Track-, al lavoro in simultanea con droni di ultimissima generazione, cui si aggiungono uso di AR, scanner 3D, laser, modelli a nuvole di punti.

Freedom è anche inclusione grazie alle grafiche Easy Reading, un font ad alta leggibilità per aiutare la lettura dei dislessici (oltre 700 milioni nel mondo), quale forma di attenzione e rispetto verso gli spettatori, in particolare i più giovani che vivono questa peculiarità.

E’ possibile vedere Freedom-Oltre il confine in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.