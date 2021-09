Fratellli di Crozza 2021-2022, biglietti pubblico: come partecipare?

Dal 24 settembre 2021 torna, su Nove, Fratelli di Crozza, il one man show che vede al centro Maurizio Crozza, protagonista con i suoi monologhi satirici e le sue imitazioni che fanno sempre discutere. Quest’anno, ad esempio, proporrà le imitazioni di Red Ronnie, Monica Cirinnà e Roberto Speranza.

Ma come si acquistano i biglietti di Fratelli di Crozza 2021-2022? Il programma, in onda in diretta dalle 21:30 alle 22:45, ha la possibilità di avere il pubblico. Per partecipare, però, bisogna acquistare il biglietto, il cui costo è di dieci euro: ogni persona può acquistarne un massimo di quattro.

Per accedere agli studi di via Mestre 19 a Milano, bisogna ovviamente rispettare le regole anti-contagio da Covid-19. L’ingresso è previsto a partire dalle 19:00 ed è consentito solo ai maggiori di 16 anni. I biglietti esauriscono molto velocemente.

Per acquistarli e verificare in quali puntate ci sia ancora posto, basta andare su TicketOne e, sul motore di ricerca, digitare “Fratelli di Crozza” (a questo link la pagina del programma). A quel punto compariranno le date a disposizione e l’eventuale presenza o meno di biglietti.