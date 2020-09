Fratelli in Affari: SOS Celebrity su HGTV

Da stasera i noti Fratelli in Affari – Jonathan e Drew Scott, uno agente immobiliare e l’altro esperto di ristrutturazione -, sbarcano su HGTV – Home & Garden Tv (Canale 56 del digitale terrestre) con il loro nuovo show in prima tv Fratelli in Affari: SOS Celebrity, in onda ogni giovedì alle 21:20 per 6 puntate in totale.

Dopo aver esaudito i desideri di tante coppie alla ricerca del nido dei loro sogni, ora i due gemelli canadesi sono pronti a soddisfare le richieste di clienti d’eccezione. Alcune delle più famose star di Hollywood, infatti, chiedono il loro aiuto per rinnovare le proprietà di amici, parenti o colleghi a cui vogliono dedicare un ringraziamento speciale e del tutto inaspettato.

In ogni episodio, le celebrità coinvolte partecipano attivamente alla progettazione e ristrutturazione degli immobili, affiancando Drew e Jonathan in tutte le fasi dei lavori, per sorprendere i loro cari con magnifiche soluzioni su misura e dare nuova vita a case, giardini e garage. Si parte con una star del calibro di Brad Pitt, attore, produttore e vincitore di due premi Oscar, che convocherà i due fratelli per trasformare insieme un piccolo garage in una elegante e multifunzionale guest house.

Nelle altre puntate: Jeremy Renner, attore, produttore cinematografico, cantante e musicista (The Avengers, The Bourne Legacy); Viola Davis, vincitrice di un premio Oscar per Barriere e di un Emmy per la serie Le regole del delitto perfetto; Melissa McCarthy, attrice, stilista e doppiatrice (Una mamma per amica); Rebel Wilson, attrice, sceneggiatrice e comica (Pitch Perfect, Jojo Rabbit) e Michael Bublè, cantante e produttore discografico, vincitore di 4 premi Grammy.

Eccezionalmente per la prima puntata, Fratelli in Affari: SOS Celebrity sarà trasmesso anche su Real Time (canale 31).