Francesca Cabrini, film su Canale 5: trama, attori e cast

Questa sera, venerdì 2 gennaio 2026, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Francesca Cabrini. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Francesca Cabrini – Trama

“Francesca Cabrini” (titolo originale Cabrini) è un film biografico del 2024 diretto da Alejandro Monteverde (lo stesso regista di Sound of Freedom), distribuito in Italia da Dominus Production. Si tratta di un’epica storia di fede, determinazione e riscatto sociale, incentrata sulla vita di Santa Francesca Saverio Cabrini (1850-1917), patrona degli emigranti, fondatrice delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù e prima cittadina statunitense dichiarata santa.

Fine Ottocento: Francesca Cabrini (Cristiana Dell’Anna), una suora italiana fragile di salute (affetta da tubercolosi fin da bambina), arriva a New York con un gruppo di consorelle su mandato di Papa Leone XIII (Giancarlo Giannini). Il suo sogno originario era recarsi in Asia, ma il Papa la invia invece negli Stati Uniti per assistere gli immigrati italiani nei bassifondi di Five Points, tra povertà estrema, razzismo anti-italiano, criminalità e orfani abbandonati nelle strade e nelle fogne.

Nonostante ostacoli enormi – l’ostilità dell’arcivescovo locale Corrigan (David Morse), il sessismo dell’epoca, la corruzione politica e la sua precaria salute – Francesca dimostra una volontà di ferro e un genio imprenditoriale. Con l’aiuto delle suore e di figure come l’ex prostituta Vittoria (Romana Maggiora Vergano), salva centinaia di bambini, fonda orfanotrofi, scuole e persino un ospedale (il Columbus Hospital), creando un vero “impero di speranza” per gli emarginati. Il film mescola temi attuali come immigrazione, accoglienza, empowerment femminile e lotta contro le ingiustizie, con un tono epico e ispirazionale.

Francesca Cabrini – Cast

Cristiana Dell’Anna → Francesca Cabrini (protagonista, suora determinata e visionaria)

David Morse → Arcivescovo Corrigan (oppositore ecclesiastico)

John Lithgow → Sindaco Gould (politico ostile)

Giancarlo Giannini → Papa Leone XIII

Romana Maggiora Vergano → Vittoria (ex prostituta redenta, alleata chiave)

Federico Ielapi → Paolo (orfano coinvolto nella storia)