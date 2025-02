Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 15 febbraio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film France. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

France – Trama

France de Meurs è una celebre giornalista televisiva francese, conosciuta per le sue reportage audaci e carismatiche apparizioni in televisione. La sua vita sembra essere una perfetta combinazione di successo professionale e vita privata turbolenta. Tuttavia, un incidente di macchina con uno scooterista cambia radicalmente il corso della sua esistenza. Questo evento, che inizialmente sembra banale, porta France a confrontarsi con la sua celebrità e con le profonde contraddizioni della sua vita. Dopo l’incidente, France cerca di fuggire dalla sua realtà in un centro di cura in Baviera, dove incontra un uomo che inizialmente sembra essere il suo salvatore, ma che si rivela essere un giornalista senza scrupoli. La storia esplora temi come la celebrità, l’identità, e la crisi personale in un mondo mediatico sempre più cinico.

France – Cast

Léa Seydoux come France de Meurs, la protagonista, una giornalista televisiva.

Benjamin Biolay interpreta Fred, il marito di France.

Blanche Gardin nel ruolo di Lou, l’assistente cinica di France.

Juliane Köhler come la madre di France.

Emanuele Arioli come un collega di France.

Gaëtan Amiel e Jawad Zemmar in piccoli ruoli.

