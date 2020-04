Fotogallery di Tania, fidanzata di Syngin in 90 giorni per innamorarsi

Chi è Tania Maduro di 90 giorni per innamorarsi, la fidanzata statunitense di di Syngin, il 29enne sudafricano, uno dei protagonisti nella nuova stagione del celebre programma americano?

La storia ricorda da vicino quelle rese popolari da Catfish, il programma in cui venivano fatte incontrare per la prima volta coppie che si erano conosciute in chat, spesso con esiti drammatici per i protagonisti che si erano illusi di aver trovato il loro grande amore.

La ragazza ha 29 anni ed è originaria di Colchester, nel Connecticut. Ha conosciuto Syngin per caso: dopo aver conosciuto un altro uomo su un’app d’incontri ha deciso di raggiungerlo in Sud Africa ma tra i due non è andato come previsto. Durante il suo soggiorno nel paese africano, mentre si trovata in un bar, ha incontrato Syngin ed è scoppiato l’amore. Come finirà la storia tra loro due? Qui l’abbiamo raccontata per intero

La foto di Tania di 90 Giorni per Innamorarsi