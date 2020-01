Fotogallery di Maria, fidanzata ucraina di Caesar in 90 giorni per innamorarsi

Chi è Maria di 90 giorni per innamorarsi (o per essere più precisi Mariya), la fidanzata ucraina di Caesar Mack, il 46enne di Jacksonville, Florida, che se ne è perdutamente innamorato dopo averla conosciuta su un sito per incontri?

La storia ricorda da vicino quelle rese popolari da Catfish, il programma in cui venivano fatte incontrare per la prima volta coppie che si erano conosciute in chat, spesso con esiti drammatici per i protagonisti che si erano illusi di aver trovato il loro grande amore.

La ragazza 28enne di Kiev fin dall’inizio non sembra per nulla presa da un uomo americano molto più vecchio di lei e non particolarmente avvenente, ma certamente pronto a fare spese folli per lei. Come finirà la storia tra loro due? Qui l’abbiamo raccontata per intero

La foto di Mariya di 90 Giorni per Innamorarsi