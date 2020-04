Fotogallery di Juliana, fidanzata brasiliana di Michael in 90 giorni per innamorarsi

Chi è Juliana di 90 giorni per innamorarsi, la fidanzata brasiliana di Michael Jessen, il 42enne di Greenwich, nel Connecticut, uno dei protagonisti nella nuova stagione del celebre programma americano?

La storia ricorda da vicino quelle rese popolari da Catfish, il programma in cui venivano fatte incontrare per la prima volta coppie che si erano conosciute in chat, spesso con esiti drammatici per i protagonisti che si erano illusi di aver trovato il loro grande amore.

La ragazza 23enne, il cui nome completo è Juliana Custodio, è una modella brasiliana. Non tutti sanno che la sua infanzia è stata tutt’altro che semplice, essendo costretta a crescere in povertà. Nonostante le mille difficoltà è riuscita a intraprendere la sua strada, anche se si è allontanata dalla sua famiglia e, soprattutto, dai suoi nipoti ai quale è affezionatissima e che, adesso, vorrebbe adottare insieme a Michael. Come finirà la storia tra loro due? Qui l’abbiamo raccontata per intero

La foto di Juliana di 90 Giorni per Innamorarsi