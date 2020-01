Fotogallery di Jeniffer, fidanzata ucraina di Timothy in 90 giorni per innamorarsi

Chi è Jeniffer di 90 giorni per innamorarsi, la fidanzata colombiana di Timothy Malcolm, il 38enne di Charlotte, Carolina del Nord, uno dei protagonisti nella terza del celebre programma americano?

La storia ricorda da vicino quelle rese popolari da Catfish, il programma in cui venivano fatte incontrare per la prima volta coppie che si erano conosciute in chat, spesso con esiti drammatici per i protagonisti che si erano illusi di aver trovato il loro grande amore.

La ragazza 25enne, il cui nome completo è Jeniffer Tarazona, ha avuto spesso pesanti discussioni con il partner poiché quest’ultimo era spesso riluttante ad essere intimo con lei. La donna ha anche pensato che Timothy fosse gay. Come finirà la storia tra loro due? Qui l’abbiamo raccontata per intero

La foto di Jeniffer di 90 Giorni per Innamorarsi