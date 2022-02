Fosca Innocenti, quante puntate sono?

Dopo aver condotto Striscia la Notizia ed il ritorno di Zelig, Vanessa Incontrada torna su Canale 5 ma come attrice: da venerdì 11 febbraio va infatti in onda Fosca Innocenti, la nuova serie tv Mediaset che la vede protagonista nei panni di un Vice Questore di Arezzo alle prese con dei casi su cui indagare e la propria vita privata.

Ma da quante puntate è composto Fosca Innocenti? La serie tv, diretta da Fabrizio Costa e che nel cast vede anche la partecipazione di Francesco Arca, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli ed Irene Ferri, è composta da quattro puntate, ciascuna della durata di circa 100 minuti, in onda per quattro prime serate ed altrettanti venerdì. Salvo cambiamenti di palinsesto, quindi, il finale di stagione andrà in onda il 4 marzo.

Fosca Innocenti, la trama

Il realismo poliziesco e i paesaggi della Toscana si uniscono alla leggerezza della commedia sentimentale. Vanessa Incontrada interpreta la protagonista Fosca Innocenti, Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile (tranne un elemento): le ispettrici Giulia De Falco (Desirée Noferini), Rosa Lulli (Cecilia Dazzi) e l’agente Pino Ricci (Francesco Leone).

La protagonista ha un gran “fiuto”, un istinto straordinario che la rende capace di riconoscere odori e profumi e dal quale si lascia guidare per risolvere i suoi intricati casi. Fosca è felice e ostinatamente single, vive in un casale di campagna con Bice (Giorgia Trasselli), una donna anziana che la aiuta a gestire la proprietà e si prende cura di lei sin da quando era una bambina.

Fosca ama la natura e gli animali e adora fare lunghe passeggiate sul suo cavallo Sansone nei campi di girasole che circondano il suo casale. Qual è il punto debole della nostra protagonista? Il suo migliore amico Cosimo (Francesco Arca), titolare dell’enoteca vicina al commissariato. Tra loro è veramente solo amicizia o c’è qualcosa di più?