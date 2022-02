Fosca Innocenti, location: dove è stato girato?

Come altre recenti fiction italiane, anche Fosca Innocenti, in onda da venerdì 11 febbraio 2022 su Canale 5, ha scelto una città della provincia italiana come location principale del suo racconto. Un modo per allontanarsi da luoghi già visti in numerose serie tv, ma che serve anche ad offrire al pubblico un contesto più a misura d’uomo.

Ma dove è stato girato Fosca Innocenti? Per la serie, è stata scelta la Toscana, ed in particolare Arezzo: la città è infatti la location principale delle numerose scene in esterni, così come in Toscana si trova il casale in cui abita la protagonista interpretata da Vanessa Incontrada.

La serie, infatti è stata realizzata in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour ed il Comune di Arezzo, che hanno dato la propria disponibilità per permettere alla produzione di girare le scene e far conoscere i propri paesaggi al pubblico. Le scene in interno, invece, sono state girate negli studi di Roma.