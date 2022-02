Fosca Innocenti, il cast

Vanessa Incontrada, che in Rai è già stata protagonista di serie tv di successo, ci riprova, ma su Mediaset. Fosca Innocenti, in onda da venerdì 11 febbraio 2022 su Canale 5, la vede infatti guidare il cast nei panni del Vice Questore che dà il titolo alla serie, una donna il cui olfatto straordinario le permette di trovare indizi che altri non riuscirebbero a trovare.

Oltre a lei, però, la serie ha un cast composto da attori ed attrici molto noti al pubblico televisivo italiano, tra nomi che hanno già lavorato in Mediaset, altri che sono al loro debutto ed anche un volto molto apprezzato nel passato per aver lavorato con due grandi della televisione. Scopriamo insieme, quindi, il cast di Fosca Innocenti.

Vanessa Incontrada è Fosca Innocenti: solare, energica, determinata. Queste sono alcune delle qualità di Fosca, abile Vicequestore della Questura di Arezzo. Donna libera e indipendente, ama la vita, il lavoro e la sua terra, a cui è legata visceralmente. Abita in un suggestivo casale immerso nella campagna toscana assieme alla tata Bice (Giorgia Trasselli), che la segue da sempre con amore e dedizione. Ha perso precocemente la madre ed è cresciuta nell’amore e nel mito del padre, da cui ha ereditato la passione per la campagna e per gli animali, i cavalli in particolare. È proprio grazie al padre che Fosca ha sviluppato un dono straordinario che può utilizzare anche nel suo lavoro: un incredibile olfatto, che trasforma ogni fragranza percepita in un indizio risolutivo.

In questura guida una squadra quasi tutta al femminile che la supporta quotidianamente e le fornisce un valido aiuto nella gestione dei casi di volta in volta affrontati. È una paladina della verità sempre e comunque. La verità a tutti i costi. Questo è quello che pensa e che vuole per sé. In amore è libera e indipendente: non ha bisogno di un uomo accanto a sé, anche se non disdegna l’ipotesi di accettare inviti da interessanti pretendenti. Ha un forte legame di amicizia dai tempi della scuola con Cosimo (Francesco Arca), con cui ha un rapporto sincero e complice… Chissà se sia solo amicizia o qualcosa di più.

Francesco Arca è Cosimo: è il proprietario e il gestore dell’enoteca accanto alla questura. Brillante, piacevole e affascinante, è un uomo che suscita immediatamente simpatia. Nel suo locale, caldo e accogliente come lui, si può trovare il meglio della tradizione gastronomica toscana e della cultura del vino. Cosimo è un intenditore eccellente, un professionista del gusto al servizio dei suoi ospiti, che pagano il conto felici, rinnovando ogni volta le visite nel suo locale. Vive da solo in un piccolo loft, collegato da una scala all’enoteca, nel quale esercita con le donne la sua arte di single e seduttore incallito.

Lui e Fosca si conoscono dai tempi del liceo e non si sono mai persi di vista, forti della loro complicità e dello stesso sguardo sulla vita. L’ottimo olfatto della protagonista trova nel mondo di Cosimo un’originale declinazione. Ed è motivo di un simpatico gioco tra i due. Un rito al quale talvolta assisteremo: lei con gli occhi bendati e lui che le sottopone vini, salumi, formaggi perché possa non solo riconoscerli, ma anche giudicarli, scoprendone le essenze più nascoste. Un momento tutto loro che acuisce il piacere dei sensi e che rende questa coppia di amici davvero speciale. Amici che forse potrebbero essere anche qualcosa di più.

Giorgia Trasselli è Bice: una tata contadina che ha l’energia di una quarantenne e l’ostinazione di una ragazza. Di sicuro in gioventù ha avuto molti corteggiatori, ma non ha mai trovato quello giusto. È una brava donna, che dispensa consigli saggi e lungimiranti, ed è in grado di occuparsi di tutto: dai campi alla cucina. È lei che cura l’orto, dà da mangiare alle galline e munge la vacca. È anche un’ottima cuoca: cucina tradizionale toscana nella versione ‘ruspante e contadina’. La sua ribollita manda in estasi Fosca, che lei ama come se fosse figlia sua e che vorrebbe vedere sistemata, con un marito e magari anche dei figli.

Desirée Noferini è Giulia De Falco: è entrata giovanissima in polizia. Fisico tonico e sguardo ruggente, Giulia ha due grandi passioni: il suo lavoro e le donne. È dichiaratamente omosessuale, capace di avventure fugaci e a volte pericolose. Ha un’ottima capacità di indagare in incognito e di agire rapidamente con coraggio e sprezzo del pericolo. Il rovescio della medaglia è un’impulsività che può trasformarsi in incoscienza e che a volte rischia di metterla nei guai. Fosca stima l’impegno e la capacità professionale di Giulia, guarda con simpatia al suo lato trasgressivo e ribelle, ma quando eccede la tiene a freno, alternando severi rimproveri a bonarie raccomandazioni.

Cecilia Dazzi è Rosa Lulli: abile poliziotta e madre di famiglia, Rosa ha due figli maschi e un marito coetaneo, che, però, è come se non ci fosse e le dà qualche pensiero. L’uomo, infatti, non la desidera più. È stanco per il duro lavoro? O forse ha un’amante? Fatto sta che Rosa a volte è sfinita e delusa, fra il lavoro, la casa e le preoccupazioni che le danno anche i figli. Improvvisamente, però, apparirà più felice. Sarà forse merito di un fruttivendolo trentenne da cui ultimamente lei compra frutta e verdura? Abile cuoca, porta spesso i suoi manicaretti in ufficio. Dotata di una notevole capacità analitica, è affidabile e molto corretta con i colleghi. Ha un’estesa conoscenza del territorio, rete di informatori compresa. Fosca ha con Rosa un rapporto di vera amicizia e con lei scambia spesso consigli e confidenze.

Francesco Leone è Pino Ricci: giovane agente e unico uomo della squadra di Fosca, siciliano DOC, nel cuore e nella mente Pino ha solo la Sicilia e la sua Penelope, la fidanzata lontana – tanto gelosa quanto misteriosa -, che nessuno ha mai visto. Fosca lo impiega raramente sul campo e lui spesso le fornisce un valido aiuto da dietro la scrivania, eseguendo ricerche fruttuose al pc e presentando elementi interessanti nella gestione dei casi. Simpatico e arguto, nonostante sia alle prime armi, dimostrerà alle sue colleghe donne di possedere un discreto intuito e di essere un bravo poliziotto anche fuori dall’ufficio.

Irene Ferri è Giuliana Perego: una professionista curata nell’aspetto e nel vestire. Ha una discreta capacità di prevedere le mosse dei sospettati e una solida formazione giuridica che la mette in grado di sventare le astuzie della difesa. Attenta alle relazioni politico–sociali–mondane, Giuliana ama ‘convocare’ Fosca al Circolo del Golf di cui è socia e frequentatrice assidua. Forse si sente un po’ sola ma non vuole darlo a vedere? Oppure al Circolo c’è qualcuno che le interessa? Stima molto Fosca, anche se la reputa poco attenta alle convenzioni istituzionali e a volte troppo audace nelle conclusioni investigative. Secondo lei, nelle indagini bisogna certamente arrivare al colpevole, ma se ci si arriva senza urtare troppo l’establishment è decisamente meglio.

Claudio Bigagli è il Dott. Fontana: un sessantenne professionale, ma anche molto simpatico. La sua grande esperienza gli permette di ipotizzare velocemente le possibili dinamiche del delitto e di fornire a Fosca un’analisi lucida e sempre efficace. È nonno di un bambino che è spesso al centro dei suoi pensieri e che lo tartassa allegramente di telefonate anche nel pieno di un’autopsia. Ha un ottimo rapporto con Fosca giocato spesso sul filo dell’ironia e riesce a farla sorridere anche nelle situazioni più complicate.

Maria Malandrucco è Susy: il suo stile è stravagante, le piace Cosimo -per cui lavora in enoteca- e non si vergogna di farglielo capire, ma lui non ci casca. Fosca non è gelosa di Susy: la vede come una delle tante ragazze che si innamorano del suo amico senza speranza.