Forum su Canale5: cast 2022-2023, giudici e ragazzi

Torna, per il 38esimo anno consecutivo, l’immancabile appuntamento quotidiano di Canale 5 con Forum. Alla conduzione, per la decima stagione consecutiva, troveremo Barbara Palombelli, ma non mancheranno alcune novità, tra cui il coinvolgimento di alcuni studenti che avranno la possibilità di usufruire della struttura e delle competenze della squadra di lavoro della trasmissione, per migliorare il loro percorso di studi. È confermata la presenza degli “uditori”, giovani avvocati che stanno frequentando il corso di preparazione all’esame di magistrato e che potranno vedere “nel concreto” l’applicazione delle leggi ai casi esaminati.

Al fianco della conduttrice ci sarà la squadra di giudici composta da Melita Cavallo, Francesco Foti, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli. Non mancheranno “i ragazzi di Forum”: Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odescalchi, Ladislao Liverani, con la new entry Roberta Fontana, giovane pilota di aerei e attrice. Saranno presenti anche l’influencer Giulia Campesi e i giornalisti Claudio Giambene e Giulia Lea Giorgi.

Appuntamento quindi con Forum da oggi, lunedì 12 settembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 11.00 su Canale5 e alle ore 14.00 su Rete4 con Lo Sportello di Forum.

Forum 2022-2023, puntate streaming

E’ possibile vedere Forum in streaming, durante la diretta, sul sito ufficiale di Mediaset Infinity, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate già andate in onda, invece, si possono rivedere sulla pagina del programma.