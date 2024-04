Forte e Chiara, ospiti seconda puntata 17 aprile 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Una prima serata su Raiuno più che meritata per Chiara Francini che, dopo l’exploit di Sanremo 2023, quando divertì milioni di telespettatori e telespettatrici nella serata delle Cover riuscendo anche a far riflettere con un monologo sulla maternità che aprì un dibattito anche nei giorni successivi, torna in tv con Forte e Chiara.

Da mercoledì 10 aprile 2024, per tre settimane, l’attrice e scrittrice toscana diventa padrona di casa di un varietà che porta lo stesso titolo del suo libro e del suo spettacolo teatrale. Anche in questo caso, Francini si racconta, invitando gli ospiti a divertirsi con lei in numerose situazioni. Il tutto, con un’orchestra diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle, un corpo di ballo con le coreografie di Luca Paoloni e la regia di Duccio Forzano.

Forte e Chiara, seconda puntata 17 aprile 2024

Nella seconda puntata, in onda mercoledì 17 aprile 2024 alle 21:30, Francini ospita Mara Venier, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Rocco Siffredi, Giovanna Botteri, Diletta Leotta e Paola Iezzi.

Cos’è Forte e Chiara?

In Forte e Chiara la Francini racconterà la sua storia, quella di una ragazza di paese arrivata in prima serata su Raiuni. E nel farlo parlerà di tutte e tutti. Perché quella di Chiara è una vita straordinaria nella sua normalità, una vita nella quale è facile ritrovarsi. Si andrà dal primo bacio all’ultimo dispiacere, dai pomeriggi di un’adolescenza piena di speranze a quella sensazione di sentirsi sbagliati.

Ci saranno i sogni e le speranze di ragazza, ma anche la consapevolezza e l’energia di una donna che ha voglia di felicità. Uno spettacolo in cui “Nessuno si senta escluso”, come canta Francesco De Gregori.

E in questo viaggio tra canzoni, sorrisi, pensieri, risate e racconti, Chiara sarà accompagnata dal suo gatto Rollone, dalla mamma, dalle sue amiche e da grandi ospiti con cui darà vita a momenti unici, divertenti, emozionanti, sorprendenti, ma soprattutto autentici. Perché Forte e Chiara è uno show in cui essere veri è cuore e missione. Perché essere veri è molto meglio che essere perfetti.

E poi a Forte e Chiara può succedere davvero di tutto. Perché è in diretta. E perché Chiara non ha molti filtri… Se non quelli che le nascondono le occhiaie. Ma ogni donna, si sa, in fondo ha i suoi segreti.