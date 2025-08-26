Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Formidabile Discoring è un programma in due puntate trasmesso su Rai 2 in prima serata il 26 agosto e l’8 settembre 2025, che celebra lo storico show musicale Discoring, ideato da Gianni Boncompagni e andato in onda dal 20 febbraio 1977 al 26 maggio 1989. Un omaggio nostalgico e culturale che ripercorre la storia di uno dei programmi musicali più iconici della Rai, con 14 edizioni e oltre 400 puntate.

Il programma, firmato da Francesco Valitutti ed Emilio Levi, offre un viaggio attraverso le 14 stagioni di Discoring, raccontando l’evoluzione della musica, dei gusti, dei costumi e della società italiana tra gli anni ’70 e ’80. Attraverso sigle, canzoni, filmati d’archivio, e interventi di conduttori e protagonisti dell’epoca, si rivivono i momenti salienti dello show che ha portato nelle case italiane artisti italiani e internazionali, sia affermati che emergenti, e ha segnato un’intera generazione.

La narrazione è arricchita da testimonianze di figure chiave come Barbara Boncompagni, Rosanna Vaudetti (moglie del primo regista Antonio Moretti), Renzo Arbore, Carlo Conti, Claudio Cecchetto, Anna Pettinelli, Mauro Micheloni, Awanagana e Jocelyn, che raccontano aneddoti e retroscena. Formidabile Discoring non si limita a celebrare la musica, ma esplora come il programma abbia riflesso i cambiamenti culturali e sociali dell’Italia, mostrando l’impatto della televisione e della musica sull’immaginario collettivo.

Include filmati delle esibizioni di artisti come Amedeo Minghi, le Ritchie Family, Lucio Dalla, Francesco De Gregori e Amanda Lear, insieme a interviste d’epoca, come quella a Mogol o Franco Califano, che evidenziano il contesto musicale e culturale del periodo.

