Formidabile Discoring – Natale su Rai2, ospiti e scaletta

Formidabile Discoring è uno speciale televisivo dedicato allo storico programma musicale Discoring, ideato da Gianni Boncompagni e trasmesso su Rai dal 1977 al 1989 (14 edizioni, oltre 400 puntate). Si tratta di un omaggio nostalgico con immagini d’archivio, sigle cult, esibizioni iconiche, classifiche e testimonianze di protagonisti dell’epoca.

Edizione natalizia su Rai 2

Dopo il successo delle due puntate andate in onda nell’estate 2025 (26 agosto e 8 settembre), torna stasera, lunedì 22 dicembre 2025, in prima serata su Rai 2 (intorno alle 21:40), una puntata speciale tutta natalizia. Prosegue il viaggio nella storia di Discoring, con un focus festivo: probabilmente hit natalizie dell’epoca, momenti musicali a tema, ricordi e aneddoti legati alle festività, arricchiti da interventi di ospiti come Renzo Arbore, Carlo Conti, Claudio Cecchetto, Anna Pettinelli, Jocelyn, Barbara Boncompagni e altri.

Il programma è prodotto da Francesco Valitutti ed Emilio Levi, e mescola nostalgia, musica pop/rock/disco degli anni ’70-’80 e l’evoluzione della TV italiana.