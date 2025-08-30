Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 30 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Folle ossessione. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Folle ossessione – Trama

Folle ossessione è un film thriller psicologico del 2021, prodotto per Lifetime e diretto da Monika Mitchell. . La storia ruota attorno ad Ava (Kelcie Stranahan), una decoratrice d’interni con un passato traumatico segnato da abusi verbali e umiliazioni da parte della madre.

Ava viene assunta da Jim Kellens (Matthew Pohlkamp) per ristrutturare la sua casa in vista del ritorno della moglie Miranda (Pauline Egan) e della figlia Chelsea (Ashlynn Judy). Fin dall’inizio, Ava proietta sul lavoro e sulla famiglia di Jim il suo desiderio di un ambiente stabile e amorevole, mai avuto nella sua infanzia. Tuttavia, la sua ossessione cresce: Ava personalizza la casa con cura maniacale, ma inizia a sabotarla installando telecamere nascoste e manipolando gli oggetti.

Il suo comportamento diventa sempre più instabile, alternando momenti di tenerezza a reazioni violente quando si sente rifiutata. La casa, inizialmente un simbolo di stabilità, si trasforma in una trappola, mentre Ava confonde il desiderio di appartenenza con un bisogno di controllo, portando a una spirale di manipolazione e violenza. Il film esplora temi come il trauma infantile, la sorveglianza e il confine tra affetto e possesso, culminando in un dramma psicologico intenso.

Folle ossessione – Cast

Kelcie Stranahan interpreta Ava, la protagonista tormentata, che alterna lucidità e delirio in un’interpretazione intensa.

Matthew Pohlkamp è Jim Kellens, il cliente che diventa il fulcro dell’ossessione di Ava.

Pauline Egan interpreta Miranda, la moglie di Jim.

Ashlynn Judy è Chelsea, la figlia della coppia.

