Fiori e delitti-Le rose nere: trama, cast e trailer

All’interno del ciclo Domenica in giallo, in onda ogni domenica, appunto, su Raidue, in sostituzione dei programmi sportivi (il campionato è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso) alle 18:15 va in onda Fiori e delitti, ciclo di film-tv che vede come protagonista Abby Knight (Brooke Shields), ex avvocato e genio del crimine, che torna nella sua città natale per aprire un negozio di fiori e darsi ad una nuova vita ma che, spesso, viene coinvolta in alcuni casi.

Fiori e delitti-Le rose nere, la trama

Il 26 aprile 2020 va in onda il film-tv “Le rose nere”. Abby consegna un mazzo di rose nere ad un docente dell’Università frequentata dalla figlia. Lì incontra l’avvocato che l’ha battuta nel caso che ha segnato la fine della sua carriera da avvocato.

Poco dopo, però, l’uomo viene trovato morto, ed a fianco del cadavere ci sono i fiori consegnati proprio da Abby. Questo rende la donna la prima sospettata: a lei il compito di difendersi e scoprire la verità.

Fiori e delitti-Le rose nere, il cast

Ecco il cast di Fiori e delitti-Le rose nere:

Brooke Shields: Abby Knight

Brennan Elliott: Marco Salvare

Beau Bridges: Jeffrey Knight

Kate Drummond: Nikki Bender

Celeste Desjardins: Sydney Knight

Daniel Kash: Bruce Barnes

Rachael Crawford: Belinda Harper

Claire Rankin: Jocelyn Barnes

Melissa Bolona: Poppy Krivoy

Pat Mastroianni: Conner Mckay

Fiori e delitti-Le rose nere, il trailer

Fiori e delitti-Le rose nere, streaming

E’ possibile vedere Fiori e delitti-Le rose nere in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.