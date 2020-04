Fiori e delitti-Crisantemi preziosi: trama, cast e trailer

All’interno del ciclo Domenica in giallo, in onda ogni domenica, appunto, su Raidue, in sostituzione dei programmi sportivi (il campionato è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso) alle 16:55 va in onda Fiori e delitti, ciclo di film-tv che vede come protagonista Abby Knight (Brooke Shields), ex avvocato e genio del crimine, che torna nella sua città natale per aprire un negozio di fiori e darsi ad una nuova vita ma che, spesso, viene coinvolta in alcuni casi.

Fiori e delitti- Crisantemi preziosi, la trama

Il 26 aprile 2020 va in onda il film-tv “Crisantemi preziosi”. Abby Knight si gode la sua nuova vita come proprietaria del negozio di fiori della sua città natale, ma un concorrente, ma propone prezzi più bassi dei suoi, le sta dando del filo da torcere.

Inoltre, un Suv nero un giorno rovina la sua corvette d’epoca. Abby non vuole farla passare liscia all’autista e si mette sulle sue tracce, ma questo potrebbe rivelarsi molto pericoloso per lei.

Fiori e delitti-Crisantemi preziosi, il cast

Ecco il cast di Fiori e delitti-Crisantemi preziosi:

Brooke Shields: Abby Knight

Brennan Elliott: Marco Salvare

Beau Bridges: Jeffrey Knight

Kate Drummond: Nikki Bender

James Cade: Buzz

Ron Lea: Tom Harding

Altair Vincent: Tony Vertucci

James Thomas: Greg Morgan

Christian Lloyd: Dave King

Celeste Desjardins: Sydney Knight

Fulvio Cecere: Al Corbleon

Michael Vincent Dagostino: Blasko

Fiori e delitti-Crisantemi preziosi, il trailer

Fiori e delitti-Crisantemi preziosi, streaming

E’ possibile vedere Fiori e delitti-Crisantemi preziosi in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.