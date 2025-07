Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 16 luglio 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Fino all’ultimo indizio . Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Fino all’ultimo indizio – Trama

Fino all’ultimo indizio (titolo originale: The Little Things) è un thriller psicologico del 2021, scritto e diretto da John Lee Hancock. Ambientato a Los Angeles nei primi anni ’90, il film segue Joe “Deke” Deacon (Denzel Washington), un vicesceriffo della contea di Kern ed ex detective, che viene inviato in città per raccogliere prove forensi su un omicidio.

Qui incontra il giovane detective Jim Baxter (Rami Malek), incaricato di indagare su una serie di omicidi. Deacon nota somiglianze tra questi crimini e un caso irrisolto del suo passato, che lo ossessiona da anni. I due detective iniziano a collaborare, concentrandosi su Albert Sparma (Jared Leto), un enigmatico meccanico sospettato di essere il serial killer. La caccia al colpevole si intreccia con i demoni personali dei protagonisti, in un’indagine che sfuma i confini tra colpevolezza e innocenza, culminando in un finale ambiguo e aperto.

Fino all’ultimo indizio – Cast

Denzel Washington: Joe “Deke” Deacon, vicesceriffo tormentato da un caso irrisolto.

Rami Malek: Jim Baxter, detective giovane e ambizioso.

Jared Leto: Albert Sparma, il principale sospettato, candidato ai Golden Globe come miglior attore non protagonista.

Chris Bauer: Det. Sal Rizoli.

Natalie Morales: Det. Jamie Estrada.

Terry Kinney: Capitano Carl Farris.

Michael Hyatt: Flo Dunigan.

Sofia Vassilieva: Tina Salvadore.

Isabel Arraiza: Ana Baxter.

Joris Jarsky: Sergente Rogers.

