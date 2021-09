Fino all’ultimo battito, quante puntate sono?

Un po’ medical drama, un po’ thriller, un po’ melodramma: Fino all’ultimo battito, la nuova fiction in onda su Raiuno a partire dal 23 settembre 2021, cerca di riassumere tutti questi genere in una storia che vede il debutto di Marco Bocci nella lunga serialità targata Rai, diretto da una regista esperta del genere come Cinzia Th Torrini.

Ma da quante puntate è composto Fino all’ultimo battito? In tutto, gli episodi della fiction sono dodici, ciascuno della durata di circa 50 minuti, in onda due per volta per sei settimane, il giovedì sera. Salvo cambiamenti di palinsesto, quindi, il finale di stagione andrà in onda il 28 ottobre.

Fino all’ultimo battito, la trama

Diego Mancini (Bocci) è un cardiochirurgo tra i più giovani e stimati d’Italia. Geniale e integerrimo è considerato da tutti onnipotente. Ma Diego non è onnipotente, piuttosto il contrario, perché tutto il suo potere e tutta la sua bravura non possono nulla contro la malattia del figlio Paolo (Giovanni Carone), un bambino di sette anni, cardiopatico e ormai allo stremo delle forze.

Solo un trapianto potrebbe salvarlo. Ma quando finalmente arriva un cuore compatibile, la prima in lista è una ragazza di quattordici anni, Vanessa Coppi (Emanuele Minno). Il cuore andrà a lei. E qualcosa in Diego si spezza. Da cardiochirurgo sa che la malattia di Vanessa è grave, ma che ha tempo per salvarla.

Paolo, invece, di tempo non ne ha più. Allora Diego infrange il codice deontologico. Un unico errore disperato per salvare la vita di suo figlio e l’esistenza della sua famiglia. Ma non esiste colpa senza pena. Qualcuno, infatti, scopre quello che Diego ha fatto: Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), un boss sanguinario, incarcerato e sottoposto al 41 bis, a cui Diego ha da poco rifiutato una perizia favorevole in modo da autorizzare gli arresti domiciliari, lo sta tenendo d’occhio.

Cosimo, attraverso la giovane e bellissima nuora Rosa (Bianca Guaccero), manda a Diego un messaggio chiaro: o farà quello che vuole o perderà tutto: la professione, la dignità, il futuro, la famiglia. Diego cerca una soluzione ma si ritrova in una spirale infernale che lo trascina sempre più in basso, intrappolato in un ricatto più grande che arriva a minacciare sua moglie e i suoi figli da vicino. Fino all’ultimo battito è la storia di un uomo impegnato in una lotta impari e disperata per salvare la propria famiglia e recuperare la propria integrità anche a rischio della vita, in un crescendo di tensione e colpi di scena.