Fino all’ultimo battito con Marco Bocci, quando esce?

Marco Bocci protagonista su Raiuno con una fiction tutta nuova: succede grazie a Fino all’ultimo battito, nuova serie tv di cui quest’estate sta andando in onda il promo e che vedrà l’attore al centro di un medical drama dalle tinte crime. Alla regia, una garanzia come Cinzia Th Torrini.

Ma quando esce Fino all’ultimo battito? La serie, secondo Rai Pubblicità, dovrebbe partire il 23 settembre 2021 ed essere trasmessa per sei settimane il giovedì sera, fino al 28 ottobre. Ovviamente, la data è ancora indicativa e Raiuno potrebbe cambiare idea, modificando il palinsesto.

Fino all’ultimo battito: la trama

Diego Mancini (Bocci) ha tutto. A soli quarant’anni è professore ordinario di cardiochirurgia. È innamorato di Elena (Violante Placido), conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna (Emanuele Minno), e del figlio avuto insieme, Paolo (Michael Blade).

Da tempo progettano di sposarsi e, ora che Elena ha finalmente ottenuto il divorzio, sono pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile. E anche una vita così perfetta ha un difetto che la incrina: la cardiopatia di Paolo. Diego, che ogni giorno in sala operatoria strappa i pazienti alla morte, non può fare nulla per aiutarlo.

L’unica speranza è un trapianto per cui il bambino è in lista da mesi. Quello con un figlio è un legame profondo, un vincolo totalizzante che può portare a scelte sbagliate, a tradire ogni principio, persino il giuramento sotteso alla professione medica.

Salvare Paolo a tutti i costi diventa per Diego la priorità assoluta e lo fa scivolare in un vortice di ricatti e compromessi che lo porteranno a diventare il medico di un boss latitante, Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino) a un cumulo di segreti e bugie, fino a mettere in pericolo la famiglia che voleva salvare. Perché quando il diavolo ti accarezza è l’anima che vuole e Diego dovrà combattere con tutte le forze per curare se stesso. Fino all’ultimo battito.