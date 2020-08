Finale Castrocaro 2020: copertura TV e streaming

Questa sera avrà luogo la finale della 63° edizione del Festival di Castrocaro; finale che sarà condotta da Stefano De Martino.

Gli 8 concorrenti finalisti sono: Niccolò Dainelli in arte Daino, Federico Castello in arte Fellow, Jacopo Ottonello, Laura Fantauzzo,Le Radici – duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello – Nadia D’Aguanno, Stefano Farinetti in arte Neno ed il quartetto dei i Watt, composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello.

Il quartetto dei giurati sarà composto da Bugo, dalla cantautrice indie ,dal produttore Taketo Gohara e dal cantante dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti.

Il vincitore della kermesse sarà ammesso di diritto all’Audizione dal vivo del 71° Festival della Canzone Italiana nella sezione ‘Nuove proposte’.

L’evento sarà trasmesso in prima serata su Rai2 e RaiPlay, inoltre sarà possibile ascoltarlo in diretta FM e streaming col commento di Chiara Papanicolaou ed Andrea Santonastaso del programma “Notti d’Estate”.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)