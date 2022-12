Filumena Marturano 2022, quante puntate sono? Trama e come finisce

Una delle opere più famose di Eduardo De Filippo torna in tv con una nuova trasposizione: Filumena Marturano va in onda martedì 20 dicembre 2022 su Raiuno con la regia di Francesco Amato e l’interpretazione di Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo.

Ma da quante puntate è composto Filumena Marturano? Il progetto fa parte di una serie di film-tv voluti dalla Rai per celebrare De Filippo, cominciato con Natale in casa Cupiello e proseguito con Sabato, domenica e lunedì. Anche Filumena Martunano, quindi, è un film-tv, composto da una sola puntata ed in onda in un’unica serata.

Filumena Marturano 2022, la trama

Filumena Marturano (Vanessa Scalera) è una donna con un passato da prostituta. Convive da anni con Domenico Soriano (Massimiliano Gallo), un ricco pasticciere. È lei a governare i suoi affari e l’amministrazione della casa, mentre l’uomo continua a fare la bella vita illudendosi di essere ancora giovane.

Per costringerlo a sposarla, Filumena si finge in punto di morte, ma appena dopo la celebrazione del matrimonio, Domenico scopre l’inganno e chiede l’annullamento. Solo allora la donna gli rivela che uno dei suoi tre figli, cresciuti in segreto, è in realtà suo. Le certezze dell’uomo vacillano e il desiderio di scoprire quale dei ragazzi è sangue del suo sangue inizia a consumarlo. Per Filumena, però, “’e figli so’ ffigli. E so’ tutti eguali”.

Il cast di Filumena Marturano 2022

Vanessa Scalera è Filumena Marturano, la protagonista, un’ex prostituta;

Massimiliano Gallo è Domenico Soriano, pasticcere e compagno di Filumena;

Francesco Russo è Michele, figlio maggiore di Filumena;

Massimiliano Caiazzo è Riccardo, secondo figli di Filumena;

Giovanni Scotti è Umberto, terzo figlio di Filumena;

Vittorio Viviani è l’avvocato Bruno Nocella;

Anna Iodice è Diana, figlia di Bruno.

Nunzia Schiano

Marcello Romolo

Come finisce Filumena Marturano 2022?

Domenico e Filumena decidono finalmente di sposarsi, anche se l’uomo non sa ancora chi dei tre giovani figli della donna sia suo figlio. La protagonista non glielo dice, convinta che se lui lo sapesse gli rivolgerebbe tutte le sue attenzioni. lasciando il mistero anche tra il pubblico. Domenico inizialmente sembra titubante, ma quando i tre giovani lo chiamano “papà”, si commuove e dà l’ok al matrimonio.