Film e serie tv Netflix: le nuove uscite di oggi 19 aprile e dei prossimi giorni

Mercoledì 19 aprile 2023: ecco le novità di Netflix aggiornate ad oggi, e le nuove uscite programmate nei prossimi giorni. Qui trovate, aggiornate giornalmente, tutte le ultime produzioni disponibili tra serie tv, film, documentari e speciali sulla piattaforma che ha rivoluzionato il modo di vedere la tv in tutto il mondo.

Nuove uscite Netflix – 19 aprile

Serie Tv

Pálpito – La stagione 2 della serie tv che apre uno spaccato sulla malavita colombiana

L’impero degli scimpanzé – Docuserie britannica di James Reed sul mondo degli scimpanzé, l’animale più vicino all’uomo

Film

Power Rangers: Una volta e per sempre – Nuovo sequel uscito nel 2023 della serie amata da tutti i ragazzi, in questo caso in versione film da 55 minuti

Nuove uscite Netflix – 20 aprile

Serie Tv

Toothpari – Il morso dell’amore

Il club dei cuori spezzati

The Diplomat

Nuove uscite Netflix – 21 aprile

Serie Tv

La famiglia dei diamanti

Indian Matchmaking

Benvenuti a Eden

Film

La stretta del passato

One More Time

Guida turistica per innamorarsi

Nuove uscite Netflix – 22 aprile

Serie Tv

Ada la scienziata

Nuove uscite Netflix – 25 aprile

Serie Tv

Risqué Business: Giappone

Speciali

John Mulaney: Baby J

La luce che è in noi: Michelle Obama e Oprah Winfrey

Nuove uscite Netflix – 26 aprile

Serie Tv

Workin’ Moms

El amor después del amor: vita e musica di Fito Paez

Una pessima madre ideale

Film

Bacio! Bacio!

Nuove uscite Netflix – 27 aprile

Serie Tv

Sweet Tooth

Sharkdog: Lo squalo-cane

L’infermiera

Film

Il weekend dell’anno

The Matchmaker

Nuove uscite Netflix – 28 aprile

Serie Tv

Wave Makers – Tempeste politiche

The Goldin Touch: i re dei memorabilia

Film

AKA