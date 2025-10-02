Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Alle ore 21.00 di giovedì 2 ottobre si gioca Feyenoord-Aston Villa, partita in programma per la seconda giornata di Europa League 2025-26. Ecco di seguito come seguire la gara in diretta. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi interessa.

Feyenoord-Aston Villa in TV

La partita Feyenoord-Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su NOVE e per abbonati su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Matteo Marceddu

Feyenoord-Aston Villa in Radio

La radiocronaca di Feyenoord-Aston Villa verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara. Potete ascoltarla cliccando sul pulsante ▶︎ presente nel player in basso.

