Ferragosto in tv su Raiuno, Raidue e Raitre

Il 15 agosto, ovvero Ferragosto, per molte persone vuol dire festa all’aperto, in qualche sagra di paese o in spiaggia o in discoteca. Per numerose altre persone, però, il Ferragosto lo si passa in casa, magari sì uscendo per una passeggiata, ma rientrando nelle prime ore della serata.

Per tutte queste persone che non hanno in programma particolari appuntamenti, i tre principali canali Rai (Raiuno, Raidue e Raitre) propongono per la sera di Ferragosto tre differenti proposte cinematografiche, dal classico al cinema più moderno, passando per la “chicca”.

Ferragosto su Raiuno

La rete ammiraglia della Rai propone, alle 21:25, “Il Gattopardo”, a sessant’anni dalla sua uscita al cinema, nella versione recentemente restaurata dalla Cineteca di Bologna. Il capolavoro del 1963 di Luchino Visconti rappresenta uno dei matrimoni più riusciti di sempre fra cinematografia e letteratura.

Pubblicato postumo nel 1958, il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa è una storia grandiosa e potente che Visconti portò sul grande schermo con eccezionale forza visiva e qualità di movimento. Siamo nel maggio 1860: Garibaldi è appena sbarcato in Sicilia, e il principe di Salina, don Fabrizio Corbera, assiste al trapasso dell’aristocrazia borbonica e all’avvento del Regno d’Italia e di un nuovo mondo borghese.

Palma d’oro a Cannes, l’ambizione del progetto di Visconti è incarnata anche dalla scelta degli interpreti, con Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale (ma anche Paolo Stoppa e Rina Morelli) per i quali il Gattopardo diventerà un lavoro paradigmatico e memorabile.

Ferragosto su Raidue

La scelta della seconda rete Rai attinge invece al cinema contemporaneo, con un film in prima visione che si riferisce apertamente a una grande stagione del film italiano. “Calibro 9”, del 2020, diretto da Toni D’Angelo, in onda alle 21:03, discende esplicitamente dal mitico “Milano calibro 9”, pellicola del 1972 di Fernando Di Leo, autore fra i più celebrati di un genere che sarebbe stato definito negli anni successivi come “poliziottesco”.

Protagonista del film è Marco Bocci, nei panni di Fernando Piazza, avvocato penalista e figlio del mitico Ugo Piazza, che era il terribile criminale interpretato nel film di Di Leo da Gastone Moschin. La madre, Nelly, è lo stesso personaggio del film del 1972, sempre interpretata da Barbara Bouchet. Il giovane Fernando riesce a impossessarsi, con l’aiuto di un’amica hacker, di cento milioni appartenenti alla ’ndrangheta.

Ma la criminalità organizzata non ci sta. Un puntiglioso commissario, interpretato da Alessio Boni, segue le indagini. Negli anni Settanta Di Leo aveva scelto, come base della sua cinematografia, i racconti di Giorgio Scerbanenco, il più importante autore del nostro noir: il suo film è tuttora un punto di riferimento del genere, e ha ispirato in maniera dichiarata registi come Abel Ferrara e Tarantino.

Con reverenza e mestiere, il giovane Toni D’Angelo riesce nell’impresa di dare seguito a un cult movie acclamato in tutto il mondo, e questo “Calibro 9” riesce a farsi strada nel cuore dello spettatore, in perfetto equilibrio fra omaggio, azione e innovazione.

Ferragosto su Raitre

Infine, Raitre, che sceglie Renzo Arbore, che negli anni Ottanta stava segnando col suo clan una traccia indelebile nella radio, nella televisione e poi nel cinema italiano. “FF.SS. Cioè ‘Che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?’” (1983) è il film paradigmatico delle trovate e dello stile unico, fra demenziale e raffinato, che distingue il lavoro di autore e artista di Arbore e delle sue creature.

“FF.SS.”, in onda alle 21:40, si apre proprio con un dialogo fra Arbore e De Crescenzo, che dopo aver dato scandalo con il “Pap’occhio” hanno il problema di trovare una sceneggiatura per il film successivo. Serve un miracolo di San Gennaro: e proprio a quel punto i due sono investiti da una pioggia di fogli che contiene lo script del nuovo film di Fellini, volati via dalla casa del maestro.

La storia di Lucia Canaria, aspirante soubrette che da Napoli fa il giro d’Italia per trovare successo, è un contenitore irresistibile di gag e personaggi che, da Marenco a Riccardo Pazzaglia, da Frassica a Benigni, si sarebbero negli anni dopo stabiliti autonomamente nel mondo dello spettacolo e dell’arte del nostro Paese e non solo.

Nel ruolo di loro stessi tutta la tv italiana dell’epoca, Costanzo, la Carrà, Pippo Baudo, Claudio Villa, e via dicendo. Allegria, disordine, un mondo dirompente e inimitabile che negli anni non ha perso un briciolo della sua originalità e modernità.

Nel cast del film compaiono anche Luciano De Crescenzo, Pietra Montecorvino, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Isabella Biagini, Andy Luotto, Mario Marenco, Riccardo Pazzaglia, Nino Frassica e Gianni Boncompagni.