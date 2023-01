Fernanda film-tv Rai 1, quante puntate sono?

Matilde Gioli, ormai conosciuta al grande pubblico grazie alla fiction Doc-Nelle tue mani, diventa protagonista per la prima volta di un film-tv destinato proprio a Raiuno. Fernanda (in onda martedì 31 gennaio 2023), infatti, vede l’attrice nei panni della protagonista, una donna realmente esistita ed insignita del titolo di Giusta tra le Nazioni per aver aiutato numerosi ebrei a scappare durante le persecuzioni naziste.

Ma da quante puntate è composto Fernanda? In realtà, la fiction -trasmessa in occasione della Giornata della Memoria appena trascorsa) è un film-tv della durata di cento minuti. Raiuno, quindi, lo manda in onda in un’unica serata, quella, appunto, del 31 gennaio.

Fernanda, la trama del film-tv

Fernanda Wittgens (Gioli) è stata la prima direttrice della Pinacoteca di Brera e tra le prime donne in Italia e in Europa a ricoprire un ruolo così prestigioso. Fin da bambina trascorreva le domeniche visitando i musei nella Milano di inizio Novecento in compagnia del padre Adolfo (Sergio Grammatico).

Il coronamento del suo sogno è reso possibile dall’incontro nel 1928 con Ettore Modigliani (Maurizio Marchetti), storico direttore della Pinacoteca di Brera. Un incontro che cambia la vita di Fernanda, assunta come “operaia avventizia”.

La giovane donna dimostra di saper e voler fare molto di più di quel che le spetterebbe e quando Ettore Modigliani viene sollevato da ogni incarico in quanto antifascista, lei prende il suo posto, diventando la prima donna a ricoprire un ruolo così importante nella Pinacoteca. Pochi anni dopo l’Italia entra in guerra e salvaguardare le opere della galleria dai bombardamenti diventa un imperativo: nel giugno del 1940, Fernanda partecipa al primo trasferimento di alcune delle opere ospitate in Pinacoteca. E non solo le opere troveranno una via di fuga: Fernanda si impegna in qualcosa di ancora più rischioso.

All’oscuro anche della sua famiglia, contribuisce a far espatriare in Svizzera centinaia di ebrei destinati al campo di concentramento. Ma è proprio da un giovane collaborazionista che viene tradita e arrestata insieme alle sue amiche e collaboratrici. Fernanda viene condannata a quattro anni di carcere, poi ridotto a uno, ma la guerra è agli sgoccioli.