Da stasera, 16 aprile 2021, il duo comico Pio e Amedeo sarà protagonista di un nuovo show di prima serata su Canale5: si tratta di Felicissima Sera. Sul palco si alterneranno grandi coreografie e performance, musica live, momenti di irriverente comicità e lo sguardo disincantato sul mondo di Pio e Amedeo, pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro leggerezza.

Felicissima Sera: ospiti prima puntata

Ospiti della prima puntata, tutti consapevoli che sul palco di Felicissima Sera potrà accadere di tutto, saranno: la conduttrice Maria De Filippi, il cantante Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, il cantante Tommaso Paradiso, l’attore e doppiatore Francesco Pannofino, la cantante Ivana Spagna e il pilota Andrea Iannone.

Felicissima Sera: quante puntate sono?

Per Felicissima Sera sono previste tre puntate, tutte in onda il venerdì in prima serata (dalle 21.30 circa) su Canale5.

Felicissima Sera: come vederlo in streaming

Ricordiamo che è possibile vedere Felicissima anche in streaming, durante la diretta, a questo link. Dopo la puntata, il programma sarà disponibile su Mediaset Play.