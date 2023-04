Felicissima sera, gli ospiti dell’ultima puntata del 7 aprile 2023

La prima edizione aveva ottenuto un buon successo di pubblico (ma anche alcune critiche per certe battute): per questo, Canale 5 ha deciso di riproporre il varietà di Pio e Amedeo con un nuovo ciclo di puntate. Felicissima Sera-All Inclusive, in onda da venerdì 24 marzo 2023, vede i due comici tornare in tv con un varietà moderno e ricco di ospiti.

In ciascuna delle tre puntate artisti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità, grandi coreografie, performance e lo sguardo disincantato di Pio e Amedeo sul mondo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza.

Felicissima sera – All Inclusive, terza puntata

Nella terza ed ultima puntata, in onda venerdì 7 aprile 2023, ospiti di Pio e Amedeo sono Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Diletta Leotta, Il Volo, Nek e Renga, Giovanna Civitillo, Biagio Antonacci e molti altri.

Come vedere Felicissima sera – All Inclusive

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Felicissima Sera – All Inclusive in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.