Felicissima Sera con Pio e Amedeo: ospiti terza puntata

Stasera, 30 aprile 2021, il duo comico Pio e Amedeo tornerà in prima serata su Canale5 con lo show Felicissima Sera, che la settimana scorsa ha battuto la concorrenza di Top Dieci su Rai1. Sul palco si alterneranno anche questa settimana grandi coreografie e performance, musica live, momenti di irriverente comicità e lo sguardo disincantato sul mondo di Pio e Amedeo, pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro leggerezza.

Felicissima Sera: ospiti terza puntata

Ospiti della terza puntata del 30 aprile, tutti consapevoli che sul palco di Felicissima Sera potrà accadere di tutto, saranno: il cantante Eros Ramazzotti, l’attore Raoul Bova, l’attrice Laura Chiatti, la cantante Noemi, la cantante Nina Zilli, la star dei film per adulti Malena, l’attore e doppiatore Francesco Pannofino e il matematico Piergiorgio Odifreddi.

Felicissima Sera: quante puntate sono?

Per Felicissima Sera sono previste tre puntate, tutte in onda il venerdì in prima serata (dalle 21.30 circa) su Canale5. Quella del 30 aprile è quindi l’ultima puntata dello show.

Felicissima Sera: come vederlo in streaming

Ricordiamo che è possibile vedere Felicissima anche in streaming, durante la diretta, a questo link. Dopo la puntata, il programma sarà disponibile su Mediaset Play.