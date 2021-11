Federico Fashion Style a Ballando del 20 novembre 2021 (video e gallery)

La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 20 novembre, in onda su Rai1, ha mostrato di nuovo la coppia formata dal parrucchiere dei vip Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, e dal volto storico del programma Anastasia Kuzmina. La coppia ha ballato un Paso Doble sulle note del noto brano Don’t Let Me Be Misunderstood, dei Santa Esmeralda.

Federico Lauri: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Stasera Federico e Anastasia hanno fatto anche le prese richieste dalla giuria…anche se al contrario, cioè con lei che ha preso in braccio lui. Il voto totale della coppia è stato di 39 punti (con un 5 di Mariotto).

A voi il video dell’esibizione di Federico Lauri e Anastasia Kuzmina di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.