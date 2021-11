Federico Fashion Style a Ballando del 13 novembre 2021 (video e gallery)

La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 13 novembre, in onda su Rai1, ha mostrato di nuovo la coppia formata dal parrucchiere dei vip Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, e dal volto storico del programma Anastasia Kuzmina. La coppia ha ballato un Jive sulle note di Me Ne Frego di Achille Lauro.

Federico Lauri: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Questa volta Federico prova ad aprirsi e a portare in pista qualcosa di travolgente come richiesto dai perplessi giudici delle settimane scorse. Ci è riuscito? Non completamente, senza contare qualche carenza tecnica, in particolare nel sollevamento. Il voto totale della coppia è stato comunque un ottimo 36 punti.

A voi il video dell’esibizione di Federico Lauri e Anastasia Kuzmina di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.