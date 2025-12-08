Fast X, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, lunedì 8 dicembre 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Fast X. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.
Fast X – Trama
Decimo capitolo della saga Fast & Furious. Dominic Toretto (Vin Diesel) e la sua “famiglia” di ex criminali e piloti affrontano un nemico spietato: Dante Reyes (Jason Momoa), il figlio vendicativo del boss della droga Hernan Reyes ucciso nel film del 2011. Dopo aver sottratto miliardi al padre, Dante scatena una catena di eventi letali, culminando in un attacco a Roma che lascia Dom per morto.
La storia si intreccia con flashback al primo furto e introduce nuovi alleati e tradimenti, con inseguimenti mozzafiato, esplosioni e un cliffhanger che prepara il sequel. Un mix di azione esagerata, temi familiari e veicoli potenziati, con un budget record di 340 milioni di dollari.
Fast X – Cast
Vin Diesel → Dominic Toretto
Michelle Rodriguez → Letty Ortiz
Jason Momoa → Dante Reyes
Tyrese Gibson → Roman Pearce
Ludacris (Chris Bridges) → Tej Parker
John Cena → Jakob Toretto
Jordana Brewster → Mia Toretto
Nathalie Emmanuel → Ramsey
Sung Kang → Han Lue
Scott Eastwood → Little Nobody
Daniela Melchior → Tess
Alan Ritchson → Aimes
Charlize Theron → Cipher
Helen Mirren → Magdalene Shaw
Brie Larson → Tess (introduzione)
Rita Moreno → Abuela Toretto
Jason Statham → Deckard Shaw (cameo post-credit)
Gal Gadot → Gisele Yashar (cameo)