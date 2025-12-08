Fast X, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 8 dicembre 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Fast X. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Fast X – Trama

Decimo capitolo della saga Fast & Furious. Dominic Toretto (Vin Diesel) e la sua “famiglia” di ex criminali e piloti affrontano un nemico spietato: Dante Reyes (Jason Momoa), il figlio vendicativo del boss della droga Hernan Reyes ucciso nel film del 2011. Dopo aver sottratto miliardi al padre, Dante scatena una catena di eventi letali, culminando in un attacco a Roma che lascia Dom per morto.

La storia si intreccia con flashback al primo furto e introduce nuovi alleati e tradimenti, con inseguimenti mozzafiato, esplosioni e un cliffhanger che prepara il sequel. Un mix di azione esagerata, temi familiari e veicoli potenziati, con un budget record di 340 milioni di dollari.

Fast X – Cast

Vin Diesel → Dominic Toretto

Michelle Rodriguez → Letty Ortiz

Jason Momoa → Dante Reyes

Tyrese Gibson → Roman Pearce

Ludacris (Chris Bridges) → Tej Parker

John Cena → Jakob Toretto

Jordana Brewster → Mia Toretto

Nathalie Emmanuel → Ramsey

Sung Kang → Han Lue

Scott Eastwood → Little Nobody

Daniela Melchior → Tess

Alan Ritchson → Aimes

Charlize Theron → Cipher

Helen Mirren → Magdalene Shaw

Brie Larson → Tess (introduzione)

Rita Moreno → Abuela Toretto

Jason Statham → Deckard Shaw (cameo post-credit)

Gal Gadot → Gisele Yashar (cameo)